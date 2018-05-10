Hatay’da müftülük ilk resmi nikahı kıydı

İskenderun Müftüsü Mehmet Taştan tarafından Müftülük Salonunda kıyılan nikah töreninde İbrahim ile Gülendam Güler çifti dünya evine girdi.

İskenderun Müftüsü Taştan, nikah törenine evlendirme dosyası ve nikah memurlarının giydiği cübbe ile gelerek Hatay’daki ilk resmi nikahı kıymak için nikah masasına oturdu.

Ailenin ve evliliğin önemine işaret eden Müftü Mehmet Taştan, genç çifte evlilik işlemleriyle ilgili yönetmelik metnini okudu. Şahitler huzurunda birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini soran Müftü Taştan, gelin ve damattan ‘Evet’ yanıtı aldıktan sonra çiftin nikahını kıydı.

Şahitler huzurunda imzaların atılmasının ardından Müftü Mehmet Taştan, evlilik cüzdanını geline takdim etti. Genç çifte Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Ailem Seti, Kuran’ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.

Müftü Taştan, ilk nikahı kıymanın heyecanını yaşadıklarını ve genç çifti evlilik konusunda uyardıklarını belirterek, “Kanun çıktıktan sonra ilk defa resmi nikah kıyıyoruz. Bugün ilk olması sebebiyle hem biz ve hem de genç çiftimiz çok şanslı. Biz bu nikah kıyarken aynı zamanda İslam’a göre evliliğin önemi, karı koca arasındaki karşılıklı vazife, evliliğin devamı ile ilgili yapılması gerekenleri de onlara anlatıyoruz” diye konuştu.

Artık nüfus idareleri ve belediyelerin yanında müftülerinde ilçelerinde ve illerinde nikah kıyabildiklerini hatırlatan Taştan, "Biz müftüler nikahı, kanunda bize verilen yetkiye dayanarak yapabileceğiz. Hiç birimizin 15-16-17 yaşında evlilik çağı gelmemiş bir genç kızımızı, yani bir çocuk gelini evlendirme gibi bir hakkımızda, yetkimizde, niyetimizde yok. Onun için herkes müsterih olsun” dedi.

Gülendam-İbrahim Güler çifti ise ilk nikahın kendilerinin olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.