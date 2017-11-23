Hatay’da ’NATO’ protestosu

15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda Türk bayrakları ve dövizlerle yapılan basın açıklamasında konuşan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Hatay İl Başkanı Beşir Aslan, NATO’nun son dönemlerde ana hedefinin Türkiye’nin bölünmesi olduğunu söyledi.

Aslan, NATO skandalının sadece kişiler bazında ele alınıp kuru bir özür ile geçiştirilemeyecek kadar vahim bir durum olduğunu belirterek, "NATO skandalı sadece kişiler bazında ele alınıp bir özür ile geçiştirilemeyecek kadar vahim bir durumdur. Bosna’dan Irak’a, Kuveyt’ten İran’a kadar geniş bir coğrafyada NATO’nun Müslümanlara zulmettiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

İki kutuplu dünyanın 21. yüzyılın başları itibariyle ABD egemenliğine dönüşmesiyle NATO’nun görev ve sorumluluklarının da başka bir hal aldığını vurgulayan Aslan, "NATO’nun 92-95 yıllarında Bosna Hersek’te 110 bin kişinin hayatını kaybetmesi, 1. Körfez Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali, Irak-İran savaşı gibi olaylarda her zaman Müslüman kanı dökülmesinden yana olmuştur. İki kutuplu dünyanın 21. yüzyılın başları itibariyle ABD egemenliğine dönüşmesiyle NATO’nun görev ve sorumlulukları da başka bir hal aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her geçen gün daha da gelişen Türkiye, sadece bazı ülkelerin değil NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Gürcistan’da düzenlenen NATO tatbikatında brifing skandalı, Rusya ile S-400 anlaşmamızın ardından Türkiye kastedilerek icra edilen ’Doğu’daki düşmana karşı tatbikat’, NATO’ya yön veren ülkelerin DEAŞ, PKK, PYD ile ilişkileri ve silah yardımlar NATO’nun niyetini açık eden adımlardan bazılarıdır. Son olarak 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminde NATO’nun işin içinde olduğu defalarca kanıtlandı. Yüzlerce şehidimiz ve binlerce yaralımıza rağmen o gece bu topraklarda dilimize, dinimize, vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı tüm dünya gördü. Ama bugün gelinen nokta ne NATO’nun ne de bu yapıya yön veren ülkelerin Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmediği gün gibi ortada. Bu canlar bedende olduğu sürece teslim olmayacağız" diye konuştu.

15 Temmuz’da tankın, topun, silahın karşısında durduklarını, geri adım atmadıklarını anlatan Aslan şöyle devam etti:

"Türkiye’nin dünyanın diğer ülkelerine benzemeyeceği uyarısında bulunuyoruz. Bunu daha önce Kurtuluş Savaşı’nda gösterdik. Yetmedi 15 Temmuz’da tankın, topun, silahın karşısında durduk ama geri adım atmadık. Eğer bir kez daha NATO ya da benzer bir yapının denemesi olursa MİDDER olarak buradan ilan ediyoruz, bu canlar bedende olduğu sürece teslim olmayacağız. Ayrıca, NATO’nun Türkiye’de doğru bir zeminde tartışılması gerektiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Eğer dostlarsa dostça davransınlar. Yok, eğer düşmanlarsa bunu da mertçe söylesinler ki biz de ona göre adım alalım. Bizler, NATO olmadan önce de bu kutlu topraklardaydık, NATO tarihe gömüldüğünde de burada olacağız. Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimizin NATO’dan çıkılması talimatı vermesi halinde, Türkiye’nin 70 ilde ve 400’e yakın ilçesinde örgütlenmiş bir STK olarak bu kararı sonuna kadar destekleyeceğiz, ülkemizde sadece biz değil, bizim gibi çok sayıda kurum da NATO’nun ciddi bir şekilde sorgulanması gerektiği inancında. Yakın zaman içinde MİDDER’in Balkanlar ve Avrupa yapılanmasını da tamamlayacağız. Oralarda da hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem de ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunları ulaşabildiğimiz herkese anlatacağız."