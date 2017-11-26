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26 Kasım 2017 15:30

Hatay’da öğrenciler narenciye bahçesi kurdu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler geliri bir ilkokulun ihtiyacında kullanılmak üzere 10 dönüm alana 350 adet narenciye fidanı dikerek bahçe kurdu.

Hatay’da öğrenciler narenciye bahçesi kurdu

26 Kasım 2017 15:30


Değerler Eğitimi ve Karakter Okulu Projesi kapsamında Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve Kuzuculu Emralkayası İlkokulu işbirliğiyle okul yakınında hazırlanan 10 dönüm alana öğrenciler narenciye fidanı dikerek, üzerine isimlerinin yazılı olduğu etiketler astı. Dörtyol Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, öğrencilere doğa sevgisi ve bilinci aşılamak için ilçedeki iki okul arasında Değerler Eğitimi ve Karakter Okulu Projesi kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Sadece okullarımızda öğretimle değil eğitim faaliyetleriyle de çocuklarımızı iyi karakterli, bilinçli, ahlaklı insanlar olarak yetiştirmek en büyük amacımız” dedi.


Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ise kaymakamlık başta olmak üzere belediye ve birçok kuruluşun destek verdiği proje kapsamında Kuzuculu Mahallesi’ Emralkayası mevkisinde 10 dönümlük araziye erkenci narenciye çeşitlerinde 350-400 fidanın dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Toksoy, "Birkaç yıl içerisinde meyveye dönüşecek bu ağaçların geliri bu ilkokulumuzda okuyan 60 öğrencimizin eğitimi ve yaşam kalitesini yükseltmek ve okulun ihtiyaçları için harcanacak" diye konuştu.


Kuzuculu Emralkayası İlkokulu Müdürü Mustafa Toklu da, "Bu ağaçların meyveleri önümüzdeki yıllarda okulumuza gelir kaynağı olacaktır” dedi.


Fidan dikiminin ardından öğrenciler okul bahçesinde müzik eşliğinde halaylar çekti.




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