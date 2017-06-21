Hatay’da okul bölgelerinde güvenlik için kasisler arttırılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) komisyonu aylık kurul toplantısı Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda tarihinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Hatay’da toplu taşımacılık yapan kooperatiflerin hisse devir durumu ve personel taşımacılığı yapan C plaka araçların güzergah ve çalışma izin belgesinin düzenlenmesi talebi gündem maddelerinde ilk sırada yer aldı. S ve C plaka grubunda yer alan taşıma araçlarının özel izin belgesinin düzenlemesi talebi ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu taşıma ve ulaşımın iyileştirilmesi konusunda 24 madde ele alındı

UKOME komisyonunun gerçekleştirdiği toplantıda, ilçelerde belirlenen mevkilerdeki toplu taşıma adına eksik görülen durakların yer belirlenmelerinin yapılması ve ardından yolcuların bekleme alanı olan durakların arttırılması konusu görüşüldü. Bazı ana yolların çevresindeki özel durumlardan dolayı oluşan sıkıntılara çözüm olarak alternatif yolların üretilmesi maddesi görüşülürken, bazı bölgelerde trafik ve can güvenliği açısından belirli noktaların geçici süreliğine trafiğe kapatılması kararı alındı. Toplantıda gündeme getirilen bir diğer konu ise aşırı hızların önlenebilmesi amacıyla belirlenen alanlarda kasis yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi oldu. Vatandaşların can ve mal kaybına sebebiyet vermesine önlem olarak yerleştirilen kasislerin özellikle okul bölgelerinde arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İl geneli toplu taşıma ve ulaşımın iyileştirilmesine yönelik 23 ana gündem maddesi ve 1 ek gündem maddelerinin görüşüldüğü 2017 yılı Haziran ayı UKOME Kurul toplantısında, maddeler oylanarak 19 madde “kabul”, 5 madde “alt komisyona havale” yönünde karara bağlandı.