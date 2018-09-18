İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da okulda trafo patladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ortaokuldaki trafoda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ortaokuldaki trafoda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu okulda eğitime kısa süreli ara verildi.


Edinilen bilgiye göre, Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nun üst katındaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından okul yönetimi hemen öğrencileri tahliye etti.


Öğrencilerin tahliyesiyle birlikte TEDAŞ'a ve itfaiyeye haber verildi. Okula gelen ekipler trafoya müdahalede bulundu.


Çalışmalar nedeniyle okulda eğitime kısa süreli ara verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.