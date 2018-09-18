Hatay'da okulda trafo patladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ortaokuldaki trafoda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu okulda eğitime kısa süreli ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nun üst katındaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından okul yönetimi hemen öğrencileri tahliye etti.

Öğrencilerin tahliyesiyle birlikte TEDAŞ'a ve itfaiyeye haber verildi. Okula gelen ekipler trafoya müdahalede bulundu.

Çalışmalar nedeniyle okulda eğitime kısa süreli ara verildi.