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20 Kasım 2017 21:43

Hatay’da öldürülen teröristlerden biri gri listede

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hassa ilçesi ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birisinin gri listede yer aldığı belirtildi.

Hatay’da öldürülen teröristlerden biri gri listede

20 Kasım 2017 21:43


Hatay Valiliği internet sitesinde yapılan açıklamada, gri listede yer alan teröristlerin “Amed Redur” kod adlı M.E.A. diğerinin ise “Baran Zilan” kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu ifade edildi. Valilik sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:


“Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hassa ilçesi Kozlukpınarı mevkiinde sürdürülen planlı operasyon kapsamında iki bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında ölü olarak ele geçirildiği kamuoyu ile paylaşılmış idi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste’de yer alan “Amed Redur” kod adlı M.E.A. diğerinin ise “Baran Zilan” kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirlenmiştir.Teröristler ile birlikte iki adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, 6 adet dolu şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet flash disk, 1 adet sd kart, 1 adet mikro sd kart, 2 adet not defteri, 50 mt. kablo, 2 adet uyku tulumu, sırt çantaları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”


Hatay Valiliği, bölgede operasyonların devam ettiğini ve konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldığını kaydetti.




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