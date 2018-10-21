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Hatay'da orman yangını : 1 hektar alan zarar gördü

Hatay’ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgileye göre, Soğukoluk yaylası ormanlık alanda akşam saatlerinde orman yangını çıktı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 4 arazöz, 1 teknik eleman ve 12 söndürme işçisiyle müdahale edilerek kontrol altına alındığını belirtti.


Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının piknikçi ateşinden çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.

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