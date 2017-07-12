Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Antakya ilçesi Tahtaköprü kırsalı ile Belen ilçesi Çerçikaya kırsalında çıkan yangında zarar gören 20 hektarlık ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 100 civarında işçinin yanı sıra 16 arazöz, 2 dozer, 3 helikopter, 1 uçak ile yangına müdahale ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"11.47 gibi Tahtaköprü bölgesinde bir yangın ihbarı aldık. Yangın ihbarını aldıktan sonra 8 yer timi, 16 arazöz, 100 civarında işçi, 2 dozer, 3 helikopter, 1 uçak, 8 su tankı çok özverili bir şekilde müdahale ediyor. Yangınlardan bir tanesi kontrol altına alındı. Soğutma işlemine geçildi. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Hava çok rüzgarlı yaklaşık 41 kilometre hızında bir rüzgar var. Ve arazi koşulları zor. Antakya’daki ekiplerimiz çok güçlü. Yangını çok kısa süre içerisinde kontrol edebileceğimizi düşünüyoruz."

Yaz sıcakları ile yangın sezonunun başladığına dikkat çeken Ketmen, bu dönemde ormanlara piknik için giden vatandaşları yaktıkları mangal ateşlerini mutlaka söndürmeleri, özellikle avcılık yapanları bu konuda daha dikkatli olmaları, orman bölgesine yakın yaşayan vatandaşların anız yakmamaları ve rüzgarlı havalarda bahçe temizliği yapmamaları konusunda uyardı.