Hatay’da orman yangını

Edinilen bilgilere göre, Arsuz Derekuyu kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaklaşık 7 hektar alanda etki gösteren yangına 1 uçak, 2 helikopter, 18 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ve 60 yangın söndürme personeli, 5 tim, 5 teknik adam ve 1 yer ekibiyle ile müdahale ettiklerini belirterek söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ketmen, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.