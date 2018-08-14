Hatay’da orman yangını

Edinilen bilgilere göre, Hassa’ya bağlı Eğribucak köyü kırsalında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 3 hektar alanda etki gösteren yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 1 dozer müdahale ettiklerini belirterek söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ketmen, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.