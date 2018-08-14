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14 Ağustos 2018 18:28

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağları kırsalında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay’da orman yangını

14 Ağustos 2018 18:28


Edinilen bilgilere göre, Hassa’ya bağlı Eğribucak köyü kırsalında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmalarına başladı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 3 hektar alanda etki gösteren yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 1 dozer müdahale ettiklerini belirterek söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Ketmen, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.




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