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25 Ağustos 2018 16:52

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hatay’da orman yangını

25 Ağustos 2018 16:52


Kömürçukuru Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankı ekibi ile birlikte havadan ve karadan özverili müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.


Yaklaşık 5 dekar alanda etkili olan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının bahçe temizliğinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.


Bağ, bahçe temizliği konusunda köylülere uyarılarda bulunan Ketmen, “Tarla ve bahçelerden çıkan çöpleri yakarak temizleme yoluna gitmeyelim. Yakmak için Aralık ayını bekleyelim. Havanın yağışlı olduğu döneme kadar, bu tür girişimlerden uzak duralım” diye konuştu.




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