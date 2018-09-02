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02 Eylül 2018 13:33

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay’da orman yangını

02 Eylül 2018 13:33


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, Nergizlik Mahallesi kırsalında çıkan yangına 2 arazöz, 1 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 teknik elemanla müdahale ettiklerini bildirdi.


5 dekar alanda etkili olan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Ketmen, yangının piknikçi ateşinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.


Ketmen, Büyükdere Mahallesi kırsalında da yine aynı nedenlerle düşündükleri orman yangını çıktığını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bu yangının da büyümeden kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.




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