Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 16:36

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay’da orman yangını

05 Eylül 2018 16:36


Edinilen bilgilere göre, Hassa ilçesi Yoluklar Mahallesi Yoncalık mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 yangın söndürme işçisi ile müdahale ettiklerini belirtti. Yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ketmen, yangının bir çobanın yaktığı ateşten kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç