Hatay’da orman yangını

Edinilen bilgilere göre, Hassa ilçesi Yoluklar Mahallesi Yoncalık mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 yangın söndürme işçisi ile müdahale ettiklerini belirtti. Yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ketmen, yangının bir çobanın yaktığı ateşten kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.