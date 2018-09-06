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06 Eylül 2018 12:32

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Hatay’da orman yangını

06 Eylül 2018 12:32


Edinilen bilgilere göre, Dörtyol ilçesi Amanos Dağı eteklerinde bulunan Yeşil Mahalle mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile söndürme çalışması başlattıklarını belirtti. Yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını bildiren Ketmen, 1 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarına geçildiğini kaydetti.




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