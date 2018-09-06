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06 Eylül 2018 16:49

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde samanlıkta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Hatay’da orman yangını

06 Eylül 2018 16:49

Dumanlardan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırılırken, ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan ise telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi’nde ahır olarak kullanılan samanlıkta yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 1 dozer, 1 greyder, 3 teknik eleman ve 50 yangın söndürme işçisi ile söndürme çalışması başlattıklarını belirtti. Ketmen, ilk belirlemelere göre yangının ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan ahır içerisindeki samanlıkta başladığının değerlendirildiğini kaydetti.


3 hektar ormanlık alanda etkili olan yangında ahırda bulunan bir büyükbaş hayvanın telef olduğu, dumanlardan etkilenen Seher Çetinkaya kadının ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.




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