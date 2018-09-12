Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Erzin ilçesi Amanos Dağları'nda orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Amanos dağları Küllü yaylası eski çalılık mevkiinde mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlatılan çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer “Ketmen, Küllü yaylası eski çalılık mevkiinde öğle saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen başlayan yangını kontrol altına almak için havadan 5 yangın söndürme helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, karadan da 30 arazöz, 4 dozer, 1 greyder, 10 su tankı, 5 tenik eleman ile 200 yangın söndürme işçisi ile müdahale ediyoruz. Sarp ve kayalık bir bölgede örtü yangını şeklinde şuana kadar 15 hektarlık alana etkileyen yangını büyük oranda çevirmiş durumdayız. Söndürme çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor” dedi.