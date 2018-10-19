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Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sinanlı Mahallesi'nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide bahçe temizliğinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, havadan 1 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, karadan 8 arazöz, 4 su tankı, 1 greyder, 1 dozer, 5 itfaiye aracı, 3 teknik eleman ve yangın söndürme işçileriyle yangını kontrol altına almak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

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