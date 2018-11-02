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Hatay'da orman yangını

Hatay’ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.


Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesi Denizciler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangına 10 arazöz, 4 su tankı ve 30 yangın söndürme işçisi ile müdahale ettiklerini belirterek, 1 saatlik müdahale sonucunda yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade etti.

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