Hatay'da otomobil sürüye daldı: onlarca hayvan telef oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı küçükbaş hayvan sürüsünde onlarca hayvan telef oldu, araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Tunahan Yıldırım yönetimindeki 01 F 0703 plakalı otomobil, Hassa Karayolu Haydarlar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, araç sürücüsü Tunahan Yıldırım kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, onlarca hayvan telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken telef olan hayvanlar getirilen ticari araç ile kaza bölgesinden kaldırıldı.