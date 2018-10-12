Hatay'da "Özgürlüğün Sesi-Bilal" filminin tanıtım lansmanı yapıldı

İslamiyetin doğuşunu tarihi bir şahsiyet olan "Bilal-i Habeşi" üzerinden anlatan animasyon film, "Özgürlüğün Sesi-Bilal" filminin Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın katkıları ile Hatay'da tanıtım lansmanı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galasına katılarak tüm Türkiye'de izletilmesi konusunda tavsiyesi sonrasında başlatılan çalışmalar kapsamında Payas Belediyesi'de Hatay'da öncülük etti.

Üretim sürecinde tüm dünyada büyük ses getiren animasyon filminin senaryosu, 1400 yıl önce yaşamış bir kahramanın gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak yazıldı. İslam aleminde Ezan'ı ilk okuyan Müslüman olarak bilinen Bilal-i Habeş'in çocukluğu ile başlayan ve ömür boyu sürecek olan özgürlük ve inanç mücadelesinin hikayesi beyazperdeye aktarıldı.

Antakya'da bir otelde gerçekleştirilen lansman da konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, animasyon filminin herkese daha rahat ulaştıralabilmesi için sinema gösterimi olmadığını belirterek, “Hatay'da lansmanın ilkini gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Türkiye'nin hiçbir ilinde izlemeyen genç ve çocuk kalmasın diye proje başlatıldı. Bizde sadece Payas değil, tüm Hatay'daki gençlerimiz, çocuklarımız istifade etsin sonrada tüm insanlarımız istifade etsin diye gayret içerisine girdik. Çok ince analizler neticesinde bugün burada filmin lansmanını yapıyoruz. Bu film sinemalarda gösterime girmedi. Çünkü sinemalarda gösterilmiş olsaydı sadece ücretini veren insanlar izlemiş olacaklardı. Türkiye genelinde sinemaya giden insan sayısı çok azdır. O yüzden sinemalarda gösterimi durduruldu. Bu şekilde tüm şehirlere ulaşabilmek sponsorlarla ücretsiz bir şekilde verdirebilmek için bir talimatın gereğini yerine getiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Daha sonra "Özgürlüğün Sesi-Bilal" animasyon filminin fragmanı izlenildi.