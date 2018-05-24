Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 15:26

Hatay’da "Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor" projesi

Altınözü Kaymakamlığı, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) katkılarıyla, hazırlanan “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi devam ediyor.

Hatay’da

24 Mayıs 2018 15:26


Altınözü ilçesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 20 işsiz bayana yönelik “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı” kurslarında eğitimler devam ediyor.


“Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında açılan Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı kursunda eğitim gören kursiyerler, ilçenin yöresel Lezzeti olan “Humus, Cevizli Biber, Abugannuş“ üretimini gerçekleştiriyorlar.


Kaymakam Bülent Uygur konuyla ilgili açıklamasında, “Vatandaşlarımızın ekonomik gelir sağlayabilmeleri amacıyla ilçemizde projelerimiz devam ediyor. Yaptığımız projelerle, değişen, güzelleşen ve gelişen ilçemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor“ projesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan yardım alan ailelerimizin ek gelir sağlamaları amacıyla kurslarımız devam ediyor. 2018 yılı değişen ve güzelleşen Altınözü ilçemiz için değişim yılı olacaktır. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç