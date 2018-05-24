Hatay’da "Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor" projesi

Altınözü ilçesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 20 işsiz bayana yönelik “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı” kurslarında eğitimler devam ediyor.

“Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında açılan Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı kursunda eğitim gören kursiyerler, ilçenin yöresel Lezzeti olan “Humus, Cevizli Biber, Abugannuş“ üretimini gerçekleştiriyorlar.

Kaymakam Bülent Uygur konuyla ilgili açıklamasında, “Vatandaşlarımızın ekonomik gelir sağlayabilmeleri amacıyla ilçemizde projelerimiz devam ediyor. Yaptığımız projelerle, değişen, güzelleşen ve gelişen ilçemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor“ projesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan yardım alan ailelerimizin ek gelir sağlamaları amacıyla kurslarımız devam ediyor. 2018 yılı değişen ve güzelleşen Altınözü ilçemiz için değişim yılı olacaktır. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi