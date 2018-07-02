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02 Temmuz 2018 11:15

Hatay’da patates fiyatları esnafı ikiye böldü

Ülke genelinde gündeme oturan patates fiyatları Hatay esnafını ikiye böldü.

Hatay’da patates fiyatları esnafı ikiye böldü

02 Temmuz 2018 11:15

Esnafın kimi fiyat artışlarının suni olduğunu savunurken, kimisi de patates fiyatlarının düşmeye başlamasıyla ürüne ilginin azaldığını belirtti.


Hataylı pazar esnafıdan Mehmet Salk, patates fiyatlarının seçim dolayısıyla suni gündem üzerinden arttırıldığını ifade etti. Salk, "Geçen hafta suni gündem oluşturularak patates fiyatını 6-7 liraya şişirdiler. Ama patatesin fiyatı halen 3 lira, 2,5 lira, 2 lira. Asla hiçbir zaman 6 lira, 7 lira olmadı. Ama eski patatesi göstererek yok 30 kuruş, yok 40 kuruş, yok çöpe atılıyor, yok bilmem nedir dediler. Onlar eski patatesi hiçbir zaman yeni patatesin depolama olayı yoktur. Yeni patateste depolama olayı olmaz çünkü dayanmaz. Zaten şimdi böyle 3 gün dayanmıyor, depoya koyduğun zaman nasıl dayansın. Yani bu patates bayramdan öncede bu fiyattı, seçimden öncede bu fiyattı, şimdi de bu fiyat. Yani bunun fiyatı 3 lira, 3,5 lira arasında. İkincisi de 2 lira, 2,5 lira asla dedikleri gibi şişirdikleri fiyat hepsi propaganda, hepsi yalan" diye konuştu.


Açıklamalarda bulunan bir başka esnaf ise patatesin tezgaha 6 liradan girdiğini belirtti. Esnaf Rasim Gündüz, "6 liradan 3 liraya düştü, esnafın elinde kaldı. Vatandaş almaz oldu. Vatandaş pahalı seviyor. Geçen hafta 6 liraydı tezgahta patates yetiştiremiyorduk. Şimdi 3 lira gördüğünüz durum, iş yok, pazar bomboş” ifadelerini kullandı.


Ülkede yaşanan patates polemiğinin ardından patates fiyatlarındaki düşüşe sevinen vatandaşlar, "Önceki hafta tezgahlar da 7 liraya kadar uzanan patates şu anda 2,5-3 liraya düştü. Alıcı olarak düşüşten memnunuz, rahatlıkla alıp tüketebiliyoruz" dedi.




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