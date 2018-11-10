Hatay'da plastik boru fabrikasında yangın çıktı.

Olay, Antakya-İskenderun karayolu üzeri Anayazı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sebebi bilinmeyen yangında fabrikada bulunan plastik borular kısa sürede alev aldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 10'a yakın itfaiye aracının katıldığı çalışmalar sonucu, yangın 1 saatte söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir köpeğin ise fabrika çalışanları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Maddi hasarla sonuçlanan yangının ardından inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.