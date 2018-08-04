Hatay’da plastik kasa fabrikasında yangın

Olay, Antakya-İskenderun karayolu üzerinde Derince Mahallesi’nde yaşandı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında fabrikada bulunan plastik kasalar kısa sürede alev aldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti. 20’ye yakın itfaiye aracının yanı sıra kepçenin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın 1 saatte güçlükle söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ambulansta müşahede altına alındı. İşletme sahibi yangını çaresiz gözlerle izlerken, işletme çalışanları bilgisayarları ve elektronik cihazları alevlerden kurtarmaya çalıştı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada inceleme başlatılırken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.