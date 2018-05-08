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08 Mayıs 2018 20:46

Hatay’da polislere ateş açan zanlılar serbest bırakıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı nedeniyle olay yerine giden polislere ateş açarak, 2 polis memurunu yaralayan 3 kişi serbest bırakıldı.

Hatay’da polislere ateş açan zanlılar serbest bırakıldı

08 Mayıs 2018 20:46


Dün akşam saatlerinde Kocatepe Mahallesi 392. Sokak üzerinde çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendirerek mahalleye giden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine ateş açılmış, 2 polis memuru yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheliler Onur G., Mihdi T. ve Ali G. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili yapılan ev aramasında ise 53 gram esrar, 88 adet captagon, 3 adet kurusıkı, 7 adet fişek, 3 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 1 adet çalıntı kaydı olan motosiklet, çalıntı olduğu düşünülen laptop, telefon, tablet, kamera, tv ele geçirilmişti.


Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.




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