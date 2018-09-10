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Hatay'da pompalı tüfekle saldırı olayına tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi'nde motosikletle seyir halindeki 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açılmasıyla olayıyla ilgili Derviş Ö. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesi'ne çıkarılan Derviş Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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