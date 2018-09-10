Hatay'da pompalı tüfekli saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişi pompalı tüfekli saldırıda yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi'nde motosikletle seyir halindeki 2 kişiye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açıldı.

Motosikletteki Kadir G. ve Erdinç K. açılan ateş sonucu yaralandı. Silah sesini duyan mahalleli olay yerine koştu. Hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir alırken, yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı haber alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi'ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.