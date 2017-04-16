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16 Nisan 2017 23:00

Hatay’da referandum kutlaması

Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Hatay’da kutlamalar başladı.

Hatay’da referandum kutlaması

16 Nisan 2017 23:00


AK Parti İl binası önünde toplanan kalabalık grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Çalan seçim müzikleriyle coşan kalabalık, Başbakan Binali Yıldırım’ın balkon konuşmasına kadar referandum zaferini kutladı.


AK Parti Hatay’da ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları tarafından yapılan selamlama konuşmalarının ardından zafer kutlamasında konuşan AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, 3 aylık kampanya sürecinde kapı kapı dolaştıklarını ve partili partisiz ayrımı yapmadıklarını söyledi.


İl Başkanı Atıç, 16 Nisan akşamında sadece bir partinin kazanmayacağını, 16 Nisan akşamı aziz bayrağa sevdalı olanların kazanacağını kaydederek, “16 Nisan akşamı bu aziz millet kazanacak. O yüzden kıymetli dostlar, değerli gençler, heyecanınızı anlıyorum. Ama bırakın artık kimse çatlamasın. Bu vatan toprağı üzerinde yaşayan hayırcısı da, evetçisi de, şu bayrağa sarılmak şartıyla hepsi yaşasın. Heyecanınızı, sevginizi ve neşenizi bayrağa sarılarak yaşayınız. Azminizi, neşenizi, heyecanınızı bundan böyle bu vatan toprağına, bu memlekete hizmet aşkıyla yaşatınız. Bizim artık bundan sonra ülkemiz içerisinde, ilimiz içerisinde Alevi’si olsun, Sünni’si olsun, Çerkez’i olsun, Türk’ü olsun, Laz’ı olsun, her ne olursa olsun, bu bayrağa sevdalı olsun. Biz buna bakıyoruz inşallah” dedi.


Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın balkon konuşması alanda bulunan vatandaşlar tarafından coşkuyla dev ekranda seyredildi.




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