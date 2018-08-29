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29 Ağustos 2018 16:26

Hatay’da rögarlardan plastik şişe fışkırdı

Hatay’da kış temizliği yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri tarafından temizlenmek için açılan yağmur suyu hatlarından adeta plastik şişe fışkırdı.

Hatay’da rögarlardan plastik şişe fışkırdı

29 Ağustos 2018 16:26


HATSU ekipleri tarafından kent genelinde yağmur suyu hatlarında yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan plastik şişe, plastik bardak, naylon poşet, çocuk bezi ve gıda paketleri gibi atıklar görenleri şaşırttı.


HATSU tarafından yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının gece-gündüz sürdüğü, yağmur suyunun sürükleyip tıkanmalara sebebiyet veren atıkları temizlendiği ve su tahliyesinin daha kolay sağlandığı kaydedildi.


Su tahliyelerinin daha kolay sağlanması için yağmur suyu hattı ve tıkanmaların meydana gelmemesi adına hatlara mazgalların yerleştirildiğine dikkat çeken HATSU, yağmursuyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını belirterek, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.




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