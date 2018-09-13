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Hatay'da sahillerden 645 ton atık toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından nisan ayında başlatılan 2018 yılı yaz sezonu deniz ve sahil temizlik çalışmalarında bugüne kadar 645 ton atık toplandı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sahillerde personel, denizde tekneleri vasıtasıyla devam eden çalışmalar ile kalıcı temizlik hedeflendiği belirtildi. Erzin'den Samandağ Meydan Mahallesi'ne kadar uzanan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan sahillerde devam eden çalışmalarda, denizden dalgalar vasıtasıyla taşınan ve insan kaynaklı atıkların titizlikle toplanarak kumsalın temiz kalmasının sağlandığı ifade edildi.


Şu ana kadar 186 kilometrelik sahil şeridinin temizlendiği, çalışmalarının başladığı nisan ayından ağustos sonuna kadar 645 ton atık toplandığını kaydedildi.

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