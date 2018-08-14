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14 Ağustos 2018 19:22

Hatay’da sahte pasaport şebekesi çökertildi

Hatay’da 5-10 bin lira karşılığında sahte pasaport, ehliyet ve kimlik hazırladıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da sahte pasaport şebekesi çökertildi

14 Ağustos 2018 19:22


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Reyhanlı İlçe Jandarma ekipleri, daha önceden takip ettikleri Suriye uyruklu karı koca olan M.A. ile E.A.‘nın evlerine yaptıkları operasyonda şahısları suçüstü yakaladı.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte pasaport, kimlik, ehliyet basımında kullanılan makine, boya, kağıt, basım malzemesi ve çok sayıda sahte ehliyet, kimlik ve pasaport ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan karı-koca M.A ile E.A‘nın sorgularının sürdüğü belirtildi.




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