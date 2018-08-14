Hatay’da sahte pasaport şebekesi çökertildi

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Reyhanlı İlçe Jandarma ekipleri, daha önceden takip ettikleri Suriye uyruklu karı koca olan M.A. ile E.A.‘nın evlerine yaptıkları operasyonda şahısları suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte pasaport, kimlik, ehliyet basımında kullanılan makine, boya, kağıt, basım malzemesi ve çok sayıda sahte ehliyet, kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan karı-koca M.A ile E.A‘nın sorgularının sürdüğü belirtildi.