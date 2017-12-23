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23 Aralık 2017 16:05

Hatay’da şaka kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki kişi arasında başlayan şaka kavgaya dönüştü.

Hatay’da şaka kavgaya dönüştü: 1 yaralı

23 Aralık 2017 16:05

Olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında Prof. Muammer Aksoy Caddesi Pac Meydanında yaşanan şakalaşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yalçın Y. (38), bıçaklanarak yaralandı. Şahısların Adana’dan geldikleri öğrenilirken akrabalarının araya girmesiyle yatışan kavgada, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yalçın Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olayda ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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