Hatay'da ‘Şehit Emanetleri Sergisi' açıldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "14. Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Payas Belediyesinin ev sahipliğinde, Şehit Aileleri Birliği'nin katkılarıyla Antakya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye Şehit Yetkin Erşan'ın ismi verildi. 81 ilde yapılması planlanan serginin Hatay durağı büyük ilgiyle karşılandı.

İHA Muhabiri İsmail Güneş'in de emanetleri de yer aldı

3 gün sürecek sergide şehitlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Muhabiri İsmail Güneş'in emanetleri de sergide yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giden helikopterin dağlık kesime düşmesi sonucu Şehit düşen İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Muhabiri İsmail Güneş'in emanetleri de sergide yer aldı.

“Şehitlerimizin anılması ve unutulmaması bizleri umutlandırıyor”

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan, Şehitlerin unutulmadığı için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Baba Özalkan, “Buraya Payas Belediyesi Başkanımızın Yetkin Erşan Şehit Emanetleri Sergisi için Ankara'dan geldim. Tabi bizi çoğu zaman davet ediyorlardı ama buraya nasip oldu. Türkiye'nin her yerinde sağ olsunlar, Şehitlerimizin emanetlerini sergi açarak gezdiriyorlar, milletimize sergiliyorlar. Burada eski cumhurbaşkanlarımızın, 15 Temmuz gecesi Şehit olan vatandaşlarımızın ve Fırat Kalkanı'nda, Sur'da yakın zamanda Şehit olan Şehitlerimizin emanetleri var, eşyaları var. Burası sergi için güzel bir yer. Kalabalıktı ve ziyaret çoktu, sağ olsunlar. Devlet erkanımızdan da kişiler vardı. Şehitlerimizin böyle anılması, vatandaşlarımız tarafından da ziyaret edilmesi, bunların unutulmaması tabi ki bizleri onurlandırıyor, sevindiriyor. Hepsine biz teşekkür ediyoruz” dedi.