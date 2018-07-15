Hatay’da şehitlik ziyareti

Şehitlik ziyaretine Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan, partililer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda, şehitler için mevlit okunup dualar edildi. Mevlidin ardından çocuklar tarafından lokum ikramında bulunuldu.