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19 Haziran 2018 15:55

Hatay’da sevgi evlerindeki çocuklara ücretsiz yüzme kursu

Hatay’ın İskenderun ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü SODES projesi kapsamında sevgi evlerindeki ve gelir seviyesi düşük 50 çocuğa 3 ay boyunca yüzme kursu verilecek.

Hatay’da sevgi evlerindeki çocuklara ücretsiz yüzme kursu

19 Haziran 2018 15:55


Proje kapsamında Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu’nda İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel ve Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş düzenlenen törenle çocuklara tişört, bone, gözlük, havludan oluşan havuz malzemelerinin bulunduğu çantaları dağıttı.


Vali Zeki Şanal Yüzme Havuzu’nun Hatay’da tek yarı olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıdığını belirten İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Valilik Koordinasyonunda yürütülen SODES projesi ile gelir seviyesi düşük 7-13 yaş arası 50 çocuğa ücretsiz yüzme kursu vereceklerini söyledi.


Kaymakam Soytürk, yüzme havuzunun bulunduğu Meydan Mahallesi ile Sevgi Evleri’nden gelen çocuklara yüzme kursunun verileceğini belirtti. Soytürk, çocukların 3 ay boyunca uzman eğitimciler tarafından verilecek kurslar sonunda iyi bir yüzücü olarak kursları bitireceklerini ifade ederek başarılar diledi.


Proje koordinatörü Mahmut Kozan ise çocukların yaz aylarını sportif aktiviteler ile daha verimli geçirmesi amacıyla projenin Hatay’da 7 ilçede başlatıldığını ve toplamda yaklaşık bin 500 çocuğa yüzme kursu verileceğini söyledi.




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