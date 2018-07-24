Hatay’da sıcaklar sahillerin boşalmasına neden oldu

Sıcaklardan bunalan kimi vatandaşlar sahilde ağaçların gölgesine sığındı, kimi vatandaşlar da park bahçe görevlisinin elindeki hortumla serinledi. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceleri gösterdiği İskenderun’da sahilin boşalması dikkat çekti.

Park bahçedeki yeşillikleri sulayan vatandaş sulama yaparken, aşırı sıcaktan dolayı elindeki hortumu kafasına tuttu. Kimi vatandaş da park bahçe görevlisinin hortumundan faydalanarak suyla serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşların evden dahi çıkmakta tereddüt ettiği bu günlerde, nem ile birlikte oluşan bunaltıcı sıcak, insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Sokakta yaşayan kimi hayvanlar serin yerler arıyor. Havanın sıcak olması ve bulduğu serin yerde dinlenmeye çalışan bir kedi, vatandaşları bile umursamadı.