Hatay’da şiddetli yağış ağaçları devirdi

Akşam saatlerinde bir anda bastıran ve etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, ağaçlar yollara devrildi. Devrilen ağaç yola düşerken, park halindeki araç kıl payı kurtuldu. Büyük bir gürültüyle ağacın devrilmesiyle birlikte vatandaşlar dışarıya akın ederken, park halindeki araçta herhangi bir zarar oluşmazken, ağaç yolun ortasından kaldırıldı. Şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezinde birçok noktada göletler oluşurken, bazı işyerlerini de su bastı.

Mayıs ayıyla birlikte yağışların etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Hatay’da yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer tarafından vatandaşların, kuvvetli yağışların oluşturabileceği, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.