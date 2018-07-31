Hatay’da Şıhyurdu Yaylası şenliği

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kapısuyu Mahallesi muhtarı Hanifi Söker, şenliğin amacının yöre halkı arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sağlam köprüler oluşturmak olduğunu söyledi.

Şenlik organizasyon komitesi adına bir konuşma yapan Lütfü Bozok ise, “Aynı havayı soluyan, aynı toprağın bereketiyle nimetlenen, sevinci bir, hüznü bir, coşkusu ve heyecanı bir Kapısuyu halkı bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz şenliğimizle bu birlikteliğinin artarak devam edeceğini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Zira Kapısuyu halkı gönlü geniş, yüreği engin, bakışları içten, misafirine karşı son derece cömert, farklılıkları bünyesinde derin bir hoşgörüyle muhafaza edebilen sevgi dolu insanlardan müteşekkil bir halktır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şenliğin bir farkındalık oluşturacağına, sahip olduğu tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik potansiyelini en verimli bir şekilde ve yöre halkının ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirileceğine inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından mehteran konseriyle coşkunun doruğa ulaştığı şenlik ney ve bağlama dinletisi, yarışmalar, emeği geçenlere plaket takdimi, doğa yürüyüşü, yemek ikramı, oyun havaları eşliğinde eğlence, toplu fotoğraf çekimi ile devam etti.

Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satıldığı yayla şenliğinde katılımcılar yayla havasını teneffüs edip aynı anda deniz manzarasını seyre dalmanın ayrıcalığını doyasıya yaşadılar. Gün boyu süren etkinliklerle gerçekleşen yayla şenliği katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.