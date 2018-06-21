Hatay’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırımtepe ve Buluttepe mahallelerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Tevfik Ç. ve Eren Y. yaralanırken, mermilerin isabet ettiği araçlar da zarar gördü. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Volkan A., Oğuz B., Hüseyin T., Ahmet A., Ali E., Fırat E. ve Ali G.’yi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Mustafa A. ve Soner D. ise Çocuk Büro Amirliğince gözaltına aldı. Toplam 4 tabanca ve 2 pompalı tüfeğin ele geçirildiği olayla ilgili İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan yaşları küçük olan Mustafa A. ve Soner D. ile Hüseyin T. ve Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.