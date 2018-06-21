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21 Haziran 2018 12:56

Hatay’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Hatay’da silahlı çatışma: 2 yaralı

21 Haziran 2018 12:56

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Yıldırımtepe ve Buluttepe mahallelerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Tevfik Ç. ve Eren Y. yaralanırken, mermilerin isabet ettiği araçlar da zarar gördü. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Volkan A., Oğuz B., Hüseyin T., Ahmet A., Ali E., Fırat E. ve Ali G.’yi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Mustafa A. ve Soner D. ise Çocuk Büro Amirliğince gözaltına aldı. Toplam 4 tabanca ve 2 pompalı tüfeğin ele geçirildiği olayla ilgili İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan yaşları küçük olan Mustafa A. ve Soner D. ile Hüseyin T. ve Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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