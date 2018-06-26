Hatay’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan kişiler Dörttaş sahilinde bir gazinoda karşı karşı geldi. Çıkan silahlı kavgada Muhammet Güven adlı genç ağır yaralanırken kardeşi Süleyman Güven ise kolundan yaralandı.

Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Muhammet Güven yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güven’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Silahlı kavgayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis kavganın zanlıları ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.