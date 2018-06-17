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17 Haziran 2018 15:36

Hatay’da silahlı kavga: 1 ölü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Hatay’da silahlı kavga: 1 ölü

17 Haziran 2018 15:36


Alınan bilgiye göre, aileleri arasında bir süredir yaşanan husumet nedeniyle Mustafa D. (34) ile Mustafa H. (33) Karakese Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde karşılaştı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa H. aracında bulunan tüfeği alarak Mustafa D.’ye ateş etti. Tüfekle vurularak ağır yaralanan Mustafa D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Mustafa D.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Kavga sonrası olay yerinden kaçan Mustafa H. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.




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