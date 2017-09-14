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14 Eylül 2017 18:25

Hatay’da sınır bölgesine obüs sevkiyatı

Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollara 4 obüs ve asker sevkiyatı yapıldı.

Hatay’da sınır bölgesine obüs sevkiyatı

14 Eylül 2017 18:25


Türkiye’nin, terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki Afrin’e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor. Son birkaç aydır Suriye sınırına yapılan mühimmat sevkiyatlarının yanında bugün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinde personel takviyesi ve 4 obüs Suriye sınırına sevk edildi.


Kent merkezinden geçen tırlar üzerindeki obüsler, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.




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