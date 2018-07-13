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13 Temmuz 2018 18:25

Hatay’da sokakta silahlı infaz: 1 ölü

Hatay’ın Arsuz içesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 şahıs yaşamını yitirdi.

Hatay’da sokakta silahlı infaz: 1 ölü

13 Temmuz 2018 18:25


Edinilen bilgiye göre, Gökmeydan Mahallesi’nde ikamet eden Şahut Aydın Kök (28) sokakta bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Sol göğsünden yaralanan Şahut Aydın Kök sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


İddiaya göre daha önceden tartıştıkları ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.A. ile birlikte S.Y., M.A.K. adlı 2 kişi polis tarafından olayın zanlı şüphelisi olarak gözaltına alındı.


Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.




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