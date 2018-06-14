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14 Haziran 2018 13:37

Hatay’da sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay’da sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

14 Haziran 2018 13:37


Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla Abdurrahman A.’yı gözaltına aldı. Şahsın Dörtyol ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdurrahman A. çıkarıldığı mahkemece, ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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