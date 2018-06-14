Hatay’da sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla Abdurrahman A.’yı gözaltına aldı. Şahsın Dörtyol ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdurrahman A. çıkarıldığı mahkemece, ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.