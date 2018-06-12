Hatay’da sosyal medyada terör propagandası yapan kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla H.Ş.’yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. çıkarıldığı mahkemece, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan H.Ş.’nin DBP İl Eş Başkanı Abdurrahim Şahin’in oğlu olduğu öğrenildi.