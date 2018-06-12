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12 Haziran 2018 10:23

Hatay’da sosyal medyada terör propagandası yapan kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay’da sosyal medyada terör propagandası yapan kişi tutuklandı

12 Haziran 2018 10:23


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla H.Ş.’yi gözaltına aldı.


Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. çıkarıldığı mahkemece, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklanan H.Ş.’nin DBP İl Eş Başkanı Abdurrahim Şahin’in oğlu olduğu öğrenildi.




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