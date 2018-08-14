Hatay’da STK’lardan Trump’a tepki

Sivil Toplum Kuruluşları, yaptıkları açıklama da ABD Başkanı Trump’ın tehditvari söylemlerini kesinlikle kabul etmediklerini, Türkiye’yi sanal ve sahte gündemlerle sindirmek çabasında olduğunu vurguladı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ali Celal Mursaloğlu ve Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları Birlik Başkanı A. Kadir Teksöz Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıkladıkları ortak bildiride bazı güç odaklarının, ekonomik olarak döviz kurları ve Türkiye’nin ihracatı üzerinden ülkemizi zor durumda bırakacak hamlelerde bulunmakta olduklarını belirterek “bizler ATSO, ATB ve HESOB olarak, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump’ın yaptığı tehditvari söylemleri ve yaptırımları kabul etmiyor ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Sanayicilerimiz, iş insanlarımız, çiftçilerimiz, esnaflarımız ve sanatkarlarımız kısaca Türkiye olarak, son birkaç gündür ABD ile gergin ilişkiler ve ABD’nin ekonomik yaptırımları, döviz kurlarının yükselişi, ve siyasi baskıların arttığı bu dönemde, yerli üretimin ne kadar elzem ve önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

İstikbal mücadelesinde üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarına dikkat çekilen bildiride “Önümüzdeki dönemlerde, ekonomimizin dünyanın önde gelen ekonomileriyle rekabete girebilmesi ve ekonomik darboğazdan uzak kalınabilmesi için katma değeri yüksek, yükte hafif pahada ağır, inovatif gelişmelere ayak uydurabilen ürünlerin, ülkemizde en yüksek kaliteyle üretilmesi konusunda hem bizlerin hem de devletimizin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir.

ABD son günlerde Türkiye’yi sanal ve sahte gündemlerle sindirmek çabasındadır ve ülkemize ekonomik olarak zor zamanlar yaşatılmaya çalışılmaktadır. Rahip Brunson Krizi de bu sanal ve sahte gündemlerin bir parçasıdır. Bu kriz bahanesiyle, Türkiye’nin dış politikada taviz vermesi için çaba sarf edilmektedir. Türkiye’nin siyasi istikrarı sarsılmazdır. 95 yıllık Türkiye Cumhuriyeti bu taviz ve tehditlere asla boyun eğmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Tüm vatandaşların milli seferberlik ruhuyla harekete geçmesi gerektiğinin vurgulandığı ortak bildiride “Döviz kurundaki manipülatif ve spekülatif hareketlenmelere karşı, ekonomik istikrardan taviz verilmemesi, ekonomik ve siyasi reformların güçlü şekilde sürdürülmesi ve yatırım ortamının iyileşmesi için tüm vatandaşlarımız milli seferberlik ruhuyla harekete geçmelidir. 81 ilde 81 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuzla “Milli birlik ve beraberlik” anlayışı çerçevesinde, dijital dönüşümü, kurumsal kaliteyi ve nitelikli iş gücünü yakalamış bir altyapı ile çok çalışıp, üreterek bu ekonomik taarruzun üstesinden geleceğiz.

ATSO, ATB ve HESOB olarak diğer sivil toplum kuruluşlarını da ekonomik katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye davet ettiklerini belirterek “Başta iş dünyası olmak üzere; ticari, sosyal ve kültürel sivil toplum kuruluşlarını ekonomik katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye davet ediyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, bizlerle birlikte hareket ederek, toplumu bilinçlendirmek için bu seferberliğe duyarlılık göstermelerini ve destek vermelerini bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.