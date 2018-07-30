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30 Temmuz 2018 13:58

Hatay’da suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay’da suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

30 Temmuz 2018 13:58


Edinilen bilgilere göre, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlenen kişilerin adreslerine MİT ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonlarda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan A.A., H.T. ve H.B.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, ‘MİT Kanunu’na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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