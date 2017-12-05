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05 Aralık 2017 11:34

Hatay’da taksi durağı kundaklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı kundaklanan taksi durağı kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da taksi durağı kundaklandı

05 Aralık 2017 11:34


Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki Birecik Parkı içerisinde bulunan taksi durağında sabaha karşı dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası taksi durağı kullanılmaz hale geldi.


Sabaha karşı iş yerine gelen taksici Zeynel Çolak, taksi durağının kundaklandığını ve daha önce de camların kırıldığını iddia ederek, “Alkollü olan biri gelip yakmış. Soğuk diye camları kırmış. İçeri girmiş. Battaniye çalmış. Sonra da gelip yakıt döküp yakmış. İtfaiyede gelip söndürmüş. Şahıs yakalanmış. Daha önce de camları kırmıştı. Burada 3 taksici çalışıyoruz” dedi.


Polis yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili A.O. adlı şahsı gözaltına aldı.




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