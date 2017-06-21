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21 Haziran 2017 22:45

Hatay’da teravih namazına şiddetli yağmur engeli

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye ile ilçe müftülüğü işbirliğiyle her yıl anıt alanında düzenli olarak organize edilen, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ’Kadir Gecesi Teravih Namazına Seccadeni Al Gel’ programına şiddetli yağmur engel oldu.

Hatay’da teravih namazına şiddetli yağmur engeli

21 Haziran 2017 22:45


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi’nde ilçe müftülüğü ile birlikte özel bir program hazırladıklarını ama teravih namazına kısa bir süre kala bir anda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle anıt alanındaki programı iptal ederek, programa Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde devam ettiklerini söyledi.


Geçtiğimiz yıl da anıt alanında düzenlenen toplu teravih namazına binlerce kişi katılmıştı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek program şiddetli yağmur engeline takıldı. ’Seccadeni Al Gel’ programı için anıt alanına gelen vatandaşlar hazırlıklarını yaparken bir anda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle kaçmak zorunda kaldılar. Herkesin yağmurdan kaçışmaya başladığı anda anons edilerek programın Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde yapılacağı duyuruldu. Anonsun ardından vatandaşlar camiye akın etti.


Kadir Gecesi programına Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde devam edildi.




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