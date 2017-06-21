Hatay’da teravih namazına şiddetli yağmur engeli

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi’nde ilçe müftülüğü ile birlikte özel bir program hazırladıklarını ama teravih namazına kısa bir süre kala bir anda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle anıt alanındaki programı iptal ederek, programa Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde devam ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl da anıt alanında düzenlenen toplu teravih namazına binlerce kişi katılmıştı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek program şiddetli yağmur engeline takıldı. ’Seccadeni Al Gel’ programı için anıt alanına gelen vatandaşlar hazırlıklarını yaparken bir anda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle kaçmak zorunda kaldılar. Herkesin yağmurdan kaçışmaya başladığı anda anons edilerek programın Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde yapılacağı duyuruldu. Anonsun ardından vatandaşlar camiye akın etti.

Kadir Gecesi programına Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde devam edildi.