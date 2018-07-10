Hatay’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK /KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak ve devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak iddiasıyla İrfan B. ve Resul E.’yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen İrfan B. ve Resul E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.